دولة القانون: موقفنا مع الإجماع السباعي لكتل المكون الأكبر

2020/04/07 | 21:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد ممثل ائتلاف دولة القانون في حوارات تشكيل الحكومة حسن السنيد، اليوم الثلاثاء، أن موقف الائتلاف مع الإجماع السباعي”.وقال السنيد في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “ائتلاف دولة القانون كان منذ البداية مع الإجماع السباعي لكتل المكون الأكبر حتى لا يتشتت الموقف الوطني”.وأضاف “ثبّتنا ذلك في هامش توقيعنا إلى رئيس […]

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