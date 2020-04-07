شاهد: المنطقة الأكثر إصابات في الرصافة.. هكذا بدت شوارع الزعفرانية “مزدحمة” وسط حظر التجوال!

2020/04/07 | 22:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت منطقة الزعفرانية ببغداد، زحاما شديدا في الشوارع وعدم التزام بحظر التجوال، في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع الاصابات بكورونا المكتشفة يوميا من قبل وزارة الحصة، خصوصا وان الزعفرانية تنافس مدينة الصدر بتصدر الاصابات في جانب الرصافة.واظهرت مشاهد مصورة حصلت عليها “يس عراق” خروج اعداد كبيرة وحاشدة للمواطنين في شوارع واسواق […]

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