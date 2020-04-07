بومبيو: نخشى من طرف يريد فرض أسماء معينة لرئاسة الحكومة العراقية

2020/04/07 | 22:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر التصريحات الداخلية ومعها الخارجية بشأن مسألة رئيس #الحكومة_العراقية الجديدة، إذ قال وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، إن #واشنطن «تدعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده».وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمبنى #وزارة_الخارجية الأميركية، «نريد…

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