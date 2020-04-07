تحذير صحي من انتشار الاصابات بكورونا في الرصافة

2020/04/07 | 22:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن مدير عام صحة بغداد، الرصافة ،عبد الغني الساعدي ،تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة ليرتفع العدد التراكمي الى 134 اصابة" محذراً من "تزايد الاعداد في ظل محاولات كسر حظر التجوال الصحي".وقال الساعدي في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس " ، ان "صحة الرصافة سجلت 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة في عموم الرصافة وكالاتي:1- رجل بعمر 39 سنة من منطقة الزعفرانية محلة 954 راجع مستشفى الزعفرانية.2- امرأة بعمر 26 سنة زوجة الحالة الاولى.3- رجل 29 سنة من منطقة الزعفرانية راجع مستشفى الزعفرانية.4- رجل بعمر 43 سنة من اهالي الزعفرانية محلة 958 راجع مستشفى الزعفرانية.5- امرأة بعمر 45 سنة ملامسة لحالة سابقة من اهالي مدينة الصدر راجعت مستشفى الشهيد الصدر .6- رجل بعمر 31 سنة من اهالي منطقة بغداد الجديدة محلة 702 راجعت مستشفى الشيخ زايد.7- رجل بعمر 75 سنة من اهالي منطقة الكرادة محلة 906 راجعت مستشفى الشيخ زايد.8- فتاة بعمر 11 سنة من اهالي منطقة الكرادة محلة 906 راجعت مستشفى الشيخ زايد .9- فتاة بعمر 16 سنة من اهالي منطقة الكرادة محلة 906 راجعت مستشفى الشيخ زايد.10- رجل بعمر 67 سنة من منطقة البلديات الزراعية راجعت مستشفى الشيخ زايد .11- فتاة بعمر 11 سنة منطقة ام الكبر والغزلان محلة 354 راجعت مستشفى الشيح زايد.12- طفلة بعمر 8 سنوات منطقة ام الكبر والغزلان محلة 354 راجعت مستشفى الشيخ زايد.13- رجل بعمر 38 سنة من اهالي حي القاهرة مستشفى ابن الخطيب .واوضح الساعدي ان "العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 134 اكتسب منهم الشفاء 39 حالة وتوفي 10 مما يعني بقاء 85 حالة تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب".وحذر "من انتشار الفيروس وخروجه عن السيطرة في ظل محاولات كسر الحظر وعدم الالتزام به في بعض المناطق"، مشيرا الى ان "المعركة مع فيروس كورونا في ايامها الاخيرة والعراق مخير مابين اعلان النصر عليه من خلال الالتزام بالحظر او خروجه عن السيطرة وتحول الامر الى كارثة انسانية".

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