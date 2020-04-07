الصحة تنفي التعاقد مع فنادق لإيواء المصابين بكورونا

2020/04/07 | 22:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع أي من الفنادق لايواء المصابين بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "ننفي جملة وتفصيلًا انتشر في وسائل الإعلام عن عرض مقدم من قبل فندق فلسطين في العاصمة بغداد لإيواء المصابين بفيروس كورونا".وأضافت ان "الفندق قدم عرضا من جملة العروض المقدمة لوزارة الصحة لاستخدامها للحجر الصحي حيث ان هذه الفنادق قطاع مختلط وان الوزارة تستقبل العروض التي تكون مقدمة لخدمة المواطن وبما يتماشى مع الظروف الراهنة او عن طريق التبرعات للحجر الصحي حيث تبرعت عدة جهات مشكورة لاستخدام أماكنها للحجر الصحي في حالة الحاجة".وأشارت الوزارة إلى انها "قدمت للحكومة مقترحا لتوفير أماكن للحجر الصحي".

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