الصحة: 6 مختبرات تفحص مصابي كورونا بالعراق و5 اخرى قيد الانجاز

2020/04/07 | 22:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المختبرات التشخيصية لفحص فيروس كورونا بالعراق الى 6 مختبرات، مبينة انها في طور فتح 5 مختبرات اخرى بالمحافظات.وقال وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور جاسم الفلاحي ان “وزارة الصحة ولتخفيف الضغط على مختبر الصحة المركزي وسعت طاقتها المختبرية لفحص المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا”.واضاف ان “ العراق لديه […]

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