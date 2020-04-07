التعليم توجه الجامعات والكليات الأهلية بتوزيع رواتب تدريسييها ومنتسبيها

2020/04/07 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجهت وزارة التعليم العالي، الثلاثاء، الجامعات والكليات الأهلية بتوزيع رواتب تدريسييها ومنتسبيها.

وذكر إعلام الوزارة، في بيان مقتضب، أن "التعليم العالي وجهت الجامعات والكليات الأهلية بتوزيع رواتب تدريسييها ومنتسبيها".

وكان المتحدث باسم وزارة التعليم العالمي، عدنان العربي، قد قال في وقت سابق إن "استمرار حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي من قبل خلية الازمة الصحية، قد تدفع الوزارة إلى تمديد العام الدراسي من خلال الغاء العطلة الصيفية".

وذكر العربي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "الوزارة ليس لديها اي نية لتأجيل او الغاء العام الدراسي، بل أنها ماضية على اكماله من خلال تقديم المواد الدراسية للطلبة عبر المنصات الالكترونية".

وتابع العربي أن "وزارة التعليم العالي تنتظر نهاية ازمة فيروس كورونا بالبلاد، لتدعو طلبتها لاستئناف الدوام واجراء الامتحانات واكمال العام الدراسي يكافة تفاصيله".

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