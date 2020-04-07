صحة النجف تكشف عن سببين لارتفاع عدد الاصابات بكورونا في المحافظة

2020/04/07 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

كشفت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء، عن سببين لارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا، في المحافظة.

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