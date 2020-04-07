مديرية الرعاية في الحشد الشعبي: مستمرون بمساعدة العوائل المتضررة من كورونا وفتحنا ورشة لصناعة الكمامات

2020/04/07 | 22:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت مديرية الرعاية والشؤون الاجتماعية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، استمرارها بحملة “وعي” بمساعدة العوائل المتضررة من الحظر الوقائي، فيما أكدت افتتاح ورشة لخياطة الكمامات وبدلات التعفير لمساعدة الملاكات الصحية ووزارة الصحة.وذكرت المديرية في بيان تلقته “العهد نيوز” أنها “مستمرة في تجهيز وتوزيع السلة الغذائية على العوائل المتضررة من إجراءات […]

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