الصحة تنفي التعاقد مع فنادق لإيواء المصابين بكورونا

2020/04/07 | 22:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-ابن]نفت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع أي من الفنادق لايواء المصابين بفيروس كورونا.

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