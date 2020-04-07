القبض على مبتز الكتروني هدد فتاة في المنصور

2020/04/07 | 22:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]القت مفارز نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز الكتروني هدد فتاة في منطقة المنصور غربي العاصمة.

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