عاجل: الصحة تنفي التعاقد مع اي فنادق لأيواء المصابين بكورونا

2020/04/07 | 22:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع اي فنادق لأيواء المصابين بكورونا.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، اننا "ننفي جملة وتفصيلًا عما انتشر في وسائل الإعلام عن عرض مقدم من قبل فندق فلسطين في العاصمة بغداد"، مبينة ان "الفندق قدم عرض من جملة العروض المقدمة لوزارة الصحة لأستخدامها للحجر الصحي حيث ان هذه الفنادق قطاع مختلط".

واضافت ان "الوزارة تستقبل العروض التي تكون مقدمة لخدمة المواطن وبما يتماشى مع الظروف الراهنة او عن طريق التبرعات للحجر الصحي، حيث تبرعت عدة جهات مشكورة لاستخدام أماكنها للحجر الصحي في حالة الحاجة".

وتجدر الإشارة إلى ان الوزارة قدمت للحكومة مقترحا لتوفير أماكن للحجر الصحي.

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