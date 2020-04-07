عاجل: في المثنى.. ازمة الكامامات تتفاعل والجيش ينسحب ومصابون ينقلون بعد 5 ايام للحجر الطبي

2020/04/07 | 22:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع بمحافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، عن وجود نقص حاد بالتجهيزات الطبية لطاقم الصد الاول في مستشفى الحسين التعلمي بمدينة السماوة مركز المحافظة .

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "المستلزمات الطبية والسلامة لفريق الصد الاول ضد فايروس كورونا داخل مستشفى الحسين التعليمي في مدينة السماوة بدأت بالنفاد"، لافتا الى ان "ادارة المخازن رفضت تسليم الاطباء اي مستلزمات طبية جديدة بسبب وجود لجنة تحقيق في عملية شراء الكمامات وبقية المستلزمات من قبل المحافظة للتحقيق بشبهات فساد في عملية شرائها".

وتابع المصدر، ان "احد المصابين بفايروس كورونا في ناحية الهلال شمالي المحافظة بقي 5 ايام داخل منزله رغم العلم باصابته من قبل الاجهزة الطبية، لكن لم يتم ابلاغه بذلك، لاسباب مجهولة".

واشار الى انه "بعد 5 ايام من اصابته بالفايروس تم ابلاغه ونقله الى الحجر الطبي"، مبينا ان "المصاب خلال هذه الفترة لم يكن يعلم باصابته بالفايروس وكان يقيم جلسات لاخوته في منزله، كونه يسكن منطقة ريفية تابعة للناحية".

واكد، ان "انسحاب الجيش اليوم من ناحية الهلال شمالي المحافظة، كان بسبب الضغوط العشائرية التي تعرض لها المحافظ، احمد منفي، خلال الفترة الماضية"، مشيرا الى ان "المحافظ قرر سحب الجيش الى خارج اسوار المدينة وليس داخلها كالسابق، فيما ترك الامر لاجهزة الشرطة المحلية داخل شوارع الهلال".

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