مسرور بارزاني يتواصل مع احدى المصابات بكورونا ويتعهد بأمر

2020/04/07 | 22:23 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني يتواصل مع احدى المصابات بكورونا

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