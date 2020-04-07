خاص لـ”العهد نيوز”.. حملة “الشهيد ابو مهدي المهندس” لتوزيع سلات الغذاء في نينوى (صور)

2020/04/07 | 22:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي اليوم الثلاثاء، حملة (الشهيد القائد ابو مهدي المهندس) لتوزيع سلات غذائية ومواد طبية للعوائل المتضررة جراء الاوضاع الراهنة وتحديدا في منطقة الجانب الايمن لمدينة الموصل في احياء الاصلاحي والموصل القديمة ومنطقة تل رمان.

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