كوردستان تكشف حقيقة وجود اتفاق كوردي - سني لإقامة قواعد أمريكية

2020/04/07 | 22:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، توضيحا بشأن مزاعم جاء في تقرير لموقع ايراني بشأن اتفاق "كوردي - سني" لاقامة قواعد عسكرية امريكية في الاقليم والمناطق الغربية في العراق.

وجاء في البيان ان "موقع (بولتن نيوز) الايراني يواصل للاسف اختلاق الاكاذيب والموضوعات الحاقدة ضد اقليم كوردستان والبعيدة عن الحقيقة ولا اساس لها".

وأوضح أن "آخر الموضوعات المختلقة كان تحليلا يزعم ان امريكا وبتعاون رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني والزعماء السنة يقومون باقامة عدد من القواعد العسكرية في اقليم كوردستان والمناطق السنية".

واضاف البيان انه "في الوقت الذي ننفي فيه كل ما جاء في التقرير المختلق، نطالب مسؤولي موقع "بولتن نيوز" والاشخاص الذين يحركونهم من وراء الستار في هذه الاوضاع الصعبة التي ابتلي فيها العالم والمنطقة وتعاني فيه ايران من تفشي الفيروس، ان تكون موضوعاتهم مخصصة للمصلحة العامة واستقرار المنطقة".

وتابع البيان ان "العراق بلد مستقل ويصدر القرارات وفقا لمصالحه الخاصة ولايحتاج لاشخاص خارج الحدود ليوجهونه وفقا لرغبتهم"، لافتا الى ان "وجود قوات التحالف كان في اطار اتفاق وتفاهم من قبل الحكومة الاتحادية وقوات التحالف".

ونوه الى ان "ماتقوم به مثل تلك المواقع من تضليل هدفه الوحيد هو احداث الفوضى والفتن".

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