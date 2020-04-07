بارزاني يتفقد كوادر الصحة في حلبجة ويشيد بها

2020/04/07 | 22:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشاد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، بالاطباء والكوادر الصحية في المستشفيات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا في محافظة حلبجة.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لشفق نيوز، ان بارزاني اتصل عن طريق الفيديوكونفراس مع الفرق الصحية العاملة في المستشفيات الخاصة بفيروس كورونا في حلبجة.

واشار البيان الى ان بارزاني اشاد بدور الاطباء والفرق الصحية الذي عرضوا حياتهم للخطر واصبحوا دروعا بشرية لحماية حياة الناس ضد هذا الوباء العالمي.

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