هاتف_بشبوش - هاتف بشبوش - حال العرب ( 10) .. النبيّةُ الزنجيّة وعدم الإنجاب...

2020/04/07 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش الغربيون لهم أسرارهم ، يعرفون بما يحصل من كوارث سواء انْ صدّقنا فكرة المؤامرة من عدمها ، مثلما حصل مع جائحة كورونا الذي مثل في فيلم عام 2011 بعنوان cantagion والموت الرهيب الذي يحصل من جراء ذلك بينما أمة العرب تشهده اليوم في عام 2020 .في المستقبل القريب يعرف الغربيون من أنّ وباءً عظيما سيحصل للبشرية الا وهو العقم لكلا الجنسين أي عدم الإنجاب لسنين طويلة بحيث أنك لاترى طفلا في بيتك ولا إمرأةً حبلى ......

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