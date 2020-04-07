عمليات بغداد: القبض على أكثر من 14 الف مخالف للحظر منذ بدايته

2020/04/07 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على اكثر من 14 الف مخالف للحظر منذ بدايته.وذكرت القيادة في بيان، إنه “مع إستمرار إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة تواصل تشكيلات قيادة عمليات بغداد واجباتها المكلف بها”.واضافت “فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم السابع من نيسان من القاء القبض على ١٤٨٣٢ مخالفاً، كما حجزت ١٠٠١ […]

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