امر لواء 30 بالحشد يعلن لـ”العهد نيوز” توزيع 500 سلة غذائية في ايمن الموصل للعوائل المتعففة

2020/04/07 | 22:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن امر لواء 30 الحشد الشعبي ابو جعفر الشبكي، اليوم الثلاثاء، عن توزيع اكثر من 500 سلة غذائية ضمن حملة التكافل الاجتماعي واستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا لمساعدة ودعم العوائل المتعففة في الجانب الايمن من مدينة الموصل مع استمرار حظر التجول في مواجهة فايروس كورونا.وقال الشبكي لـ”العهد نيوز” بان “الحملة شملت تقديم مساعداتٍ عبارة […]

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