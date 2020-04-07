قرار حكومي بتمديد حظر التجوال لغاية يوم 18 نيسان الجاري

2020/04/07 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تدعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده بمبنى وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن، "ندعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النه

بغداد اليوم- بغداد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، إنها تراقب ما أسمتها بـ ’’تحركات إيران في العراق’’ رغم أزمة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، ف

بغداد اليوم- بغداد

اصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء (07 نيسان 2020)، قرارات جديدة بشأن الإيجارات وتسديدها.

وحلصت (بغداد اليوم الاخبارية)، على وثيقة صادرة المجلس تتضمن :"تأجيل استيفاء مبالغ الاقساط المستحقة عن بدلات قطع الاراضي السكنية المباعة ا

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