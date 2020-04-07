صحة الديوانية تعلن سلامة 28 حالة مشتبه اصابتهم بكورونا

2020/04/07 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

شهدت عموم محافظات العراق، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية عزف خلالها النشيد الوطني العراقي حداداً على ارواح ضحايا كورونا وتحيةً للكوادر الطبية، فيما عبر الأهالي بأغلب محافظات البلاد عن تضامنهم مع ذوي الضحايا والمص

بغداد اليوم-بغداد

كشف مدير الصحة العامة في دائرة صحة بغداد/ الكرخ نازك الفتلاوي، الثلاثاء 7 نيسان 2020، عن السبب الرئيسي لارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كورونا" والتي بلغت في يومين 161 حالة، فيما وجه رسالة الى القوات الأمنية.

وقال الفتلا

بغداد اليوم _ متابعة

انتقد مدير مستشفى الكندي في العاصمة العراقية بغداد، سالم البهادلي، منظمة الصحة العالمية لتأخرها بإعلان فيروس كورونا وباءً عالمياً، فيما دعا العراقيين للاتعاض من تجربة الدولة الأوروبية لتجب انتشار العدوى داخل البلاد.

و

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