عمليات بغداد تعلن القبض على أكثر من 14 الف مخالف لحظر التجوال

2020/04/07 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القاء القبض على أكثر من 14 الف مخالف لحظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان، إنه "مع إستمرار إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة تواصل تشكيلات قيادة عمليات بغداد واجباتها المكلف بها، فقد تمكنت منذ 17 آذار ولغاية اليوم السابع من نيسان من القاء القبض على 14832 مخالفاً، كما حجزت 1001 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات 39612 غرامة، كما سهلت دخول 10389 عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

وجددت القيادة "تأكيدها على المواطنين بأهمية التعاون مع الاجهزة الامنية في تطبيق حظر التجوال ومساندة القطعات المنفذة لهذا الواجب من أجل الحفاظ على سلامتهم من هذا الوباء".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، حصيلة اجراءاتها في ضبط حظر التجوال لليوم الثلاثاء.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "القوات الأمنية تمكنت اليوم الثلاثاء ضمن قاطع قيادة عمليات بغداد وخلال تنف

بغداد اليوم

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وقال الناطق باسم قيادة شرطة البصرة العميد باسم المالكي لـ (بغداد اليوم )، ان "النزاعات العشائرية تندلع في مناطق قروية تكون في اط

بغداد اليوم- متابعة

اعلن قائد الشرطة الاتحادية، جعفر البطاط، الثلاثاء (07 نيسان 2020)، الغاء العقوبة المترتبة على غياب منتسبيها منذ بدء حظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إن "البطاط أمر إلغاء العقوبة ال

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