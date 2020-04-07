بومبيو: نحن مع أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده

2020/04/07 | 22:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق

وقال في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة اقترحت إجراء حوار استراتيجي مع العراق لبحث مستقبل الوجود العسكري الأميركي هناك.

وأشار فيما يتعلق بالشأن السياسي، أن واشنطن تدعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده، معربا في الوقت نفسه عن خشيته من وجود طرف يريد فرض اسماء معينة.

وأضاف، أن كتائب حزب الله لا يمكنها فرض رئيس الوزراء المقبل على الشعب العراقي، مؤكدا أن رأي الشعب العراقي هو المهم بالنسبة لواشنطن في هذا الشأن، وليس موقف حزب الله بحسب تعبيره.

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