الحكومة البريطانية تؤكد تحسن وضع جونسون ومعنوياته مرتفعة

2020/04/07 | 22:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد متحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية، أن حالة بوريس جونسون مستقرة ومعنوياته مرتفعة وهو باق في العناية المركزة.وفي وقت سابق، كشف وزير شؤون مجلس الوزراء، مايكل جوف، عن أن جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معاً لمواجهة الوباء.وأوضح جوف أنه لا يعلم إن كان الأطباء شخصوا حالة جونسون على […]

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