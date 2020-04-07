قطع سكنية للاجهزة الامنية والصحة في ذي قار

2020/04/07 | 22:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وجه محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، الثلاثاء ، مديرية البلديات وبلدية الناصرية بتخصيص قطع سكنية للاجهزة الامنية والكوادر الصحية ، تثمينا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا .وقال العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” ادارة محافظة ذي قار اصدرت كتابا رسميا توجه فيه الدوائر المعنية باتخاذ الاجراءات […]

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