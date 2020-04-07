عاجل: السليمانية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/07 | 22:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "الغد برس"، إن الإصابة الجديدة لفتاة يافعة عمرها 12 عاماً من سكنة ناحية بازيان في السليمانية.

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