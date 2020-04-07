دراسة اميركية تحذر :كورونا يفتك بمصابيه في هكذا اجواء

2020/04/07 | 22:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اظھرت دراسة اميركية جديدة، الثلاثاء، وجود علاقة مباشرة بين ارتفاع مستويات الثلوث في الھواء وزيادة تعرض المصابين،بفيروس كورونا المستجد الى خطر الوفاة.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية في تقرير، ان "الدراسة أعدھا باحثون من جامعة ھارفرد والذين درسوا بيانات أكثر من 3000 مقاطعة في الولايات المتحدة، ووجدوا أنه كلما زاد التلوث في الجو بمقدار 1 ميكروغرام، فإن ھذا يعني زيادة نسبته 15 في المئة في معدلات الوفاة للمصابين بكورونا".واضافت، ان "الدراسة استندت إلى مستويات التلوث المرتبطة بالجسيمات الخطرة التي تنتشر بالھواء وتعرف بإسم (5.2 PM )، وھي التي عادة ما تسبب خطرا على حياة الناس إذا ما كانت مستوياتھا مرتفعة في الھواء، وتتسبب بظھور الضباب الملوث أحيانا فوق المدن بالكامل".وتشير الدراسة إلى أنه كان ھناك افتراض عند العاملين في القطاع الصحي بوجود علاقة ما بين تلوث الھواء وارتفاع احتمالية الوفاة للمصابين بفيروس كورونا في ھذه المناطق، ولكن لم يكن لديھم أي دليل علمي على ذلك، وأثبت النموذج الإحصائي المستخدم في ھذه الدراسة وجود علاقة مؤثرة ما بين الوفاة بالفيروس والتعرض لھواء ملوث بمستويات مرتفعة.ووجد الباحثون أنه لو كانت مستويات التلوث في منھاتن في نيويورك أقل بمعدل واحد ميكوغرام لكل متر مكعب على مدى العشرين عاما الماضي، فإنھا ستخفض أعداد الوفيات بمعدل 250 وفاة على الأقل.وذكرت أن الزيادة الطفيفة على المدى الطويل للتلوث عواقبھا وخيمة خاصة في حالات مثل ھذه الفيروسات، والتي يمكن أن يعززھا الكثافة السكانية في بعض المناطق.وحث الباحثون القائمين على القطاع الصحي على ضرورة التنبه لمثل ھذه النتائج التي تعني أن ھذه المناطق ستحتاج إلى أجھزة تنفس وأسرة إنعاش أكثر من غيرھا من المناطق.

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