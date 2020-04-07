رشيد_غويلب - رشيد غويلب - فشل الوباء في تأجيل الصراع الاجتماعي / تنوع اشكال الاحتجاج والتظاهر في زمن كورونا

2020/04/07 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب إذا كان حظر الاجتماعات والحركة الجماعية مبرر هذه الايام، لكونه اجراءا يحد من الوباء، فإن حرية التجمع تمثل حجر الزاوية في النظم الديمقراطية ووسيلة أساسية للتعبير ولتشكيل الإرادة.والسؤال لذي يطرح نفسه: كيف يمكن التعبير وتشكيل الإرادة في أوقات الطوارئ المستمرة؟ ما الأماكن وأشكال التعبير المتاحة؟ انظمة الطوارئ للكثير من الحكومات لا تقدم إجابة.وتعطي انطباع، بان هذه الحكومات ترحب بامكانية تجاوز ا......

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