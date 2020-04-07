اميركا تفقد السيطرة على كورونا بعد تسجيل مئات الوفيات بالفيروس

2020/04/07 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، الثلاثاء 374329 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بزيادة قدرها 43438 حالة عن اليوم السابق، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 3154 إلى 12064.وإحصائية المراكز الأمريكية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد هي حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الاثنين.ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية على حدة.

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