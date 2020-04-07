داعش يعدم مدنياً بعد ساعات من اختطافه في نينوى

2020/04/07 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الثلاثاء بأن مسلحي تنظيم داعش أعدموا مدنيا رميا بالرصاص بعد ساعات من اختطافه في محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر في تصريح خاص لشفق نيوز، إن مسلحين ينتمون لداعش أعدموا مدنيا رميا بالرصاص بعد ساعات من اختطافه في ناحية المحلبية شمال غرب الموصل.

وأضاف المصدر أن الضحية كان في أطراف قريته التي تسمى شيخ ابراهيم يجمع الكمأ عندما اختطفه مسلحو التنظيم.

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