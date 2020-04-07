بعد مناشدتهم ..النقل تدعو الخارجية لانقاذ عراقيين عالقين بدول موبوءة بكورونا

2020/04/07 | 22:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت وزارة النقل ،وزارة الخارجية العراقية،الى مخاطبة الدول الاوروبية لاجلاء العراقيين العالقين في دول اوروبا.وبينت الوزارة في بيان، ان "اوضاع العراقيين العالقين في بعض الدول العربية والأوروبية، أصبحت صعبة للغاية وهذا بات واضحآ في المناشدات العديدة التي تصل عبر المكاتب الإعلامية ومواقع التواصل الأجتماعي والسوشل ميديا".واضافت ، ان"حظر الخطوط الجوية العراقية من التحليق في الأجواء الأوروبية حال دون التمكن من إرجاعهم لوطنهم ".وأوضحت "تم توجيه رسائل نصية الى نظرائنا في دول (بريطانيا، المانيا، أسبانيا )، لمنح العراق موافقة على تتفيذ رحلات استثنائية طارئة تسيير لغايات أنسانية سامية وليست تجارية متمثلة باجلاء العراقيين العالقيين في تلك الدول وإعادتهم إلى أرض الوطن داعياً إلى استثناء ًالناقل الوطني من الحظر المفروض كون ،ان "الخطوط الجوية العراقية تملك ثلاث طائرات سبق وأن تم تحليقها وهبوطها في مطارات دول أوروبية مثال المانيا وبريطانيا، إضافةً الى أمتلاك الطياريين العراقيين لشهادات معتمدة وترخيص من EASA"وبذلك نجدُ المجال مفتوح امام هذة الدول لقبول طلب العراق .ولفتت الى أن "هناك تنسيق مستمر بين جميع الوزارات المعنية واللجان المختصة لاعادة جميع العراقيين العالقين خارج البلاد في مختلف دول العالم ، أضافةً الى ذلك فأن وزارة النقل تخطو هذه الخطوات بالتنسيق المباشر مع وزارة الصحة لتهيأة كافة الاجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الوافدين وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في حال تحققت هذا الرحلات واكتملت الموافقات الأصولية بهذا الصدد" .

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