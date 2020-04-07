الولايات المتحدة تفتح ملف التصويت على كأسي العالم بروسيا وقطر مجددا

2020/04/07 | 23:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وجهت تهم الفساد والاحتيال المصرفي وغسل الأموال ضد المديرين التنفيذيين السابقين في شبكة “فوكس” الإعلامية الأمريكية، ضمن إجراءات جديدة للادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة ألقت الضوء مجدداً على فساد مرتبط بالتصويت لمونديالي 2018 و2022 في كرة القدم.ويواجه الموظفان السابقان في شركة “تونتي فيرست سنتشري فوكس”، هرنان لوبيز، البالغ 49 عاماً، وكارلوس مارتينيز، […]

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