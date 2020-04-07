من طرائف الفايروس كورونا

2020/04/07 | 23:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالله جعفر كوفلي ماجستير قانون دولي على الرغم من خطورة هذا الفايروس وسرعة أنتشاره ونزعته القاتلة، إلا أن أيامه لا تخلو من طرائف ومواقف مضحكة باكية، لأنها ناتجة من حرص الحكومات والشعوب من الوقاية منه عند التشديد في الاجراءات الطبية اللازمة، وانها تحمل بين طياتها اسئلة كثيرة وتفسيرات غريبة، وليس بالضرورة حصولها في مكان […]

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