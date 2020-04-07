ذي قار تسجل خمس اصابات جديدة بكورونا

2020/04/07 | 23:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت دائرة صحة ذي قار ، الثلاثاء ، خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد .وقال بيان صادر عن صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” نتائج فحص العينات في مختبر الصحة العامة في بغداد ، اثبت اصابة خمسة اشخاص بفيروس كورونا “.ولفت الى ان ” ثلاثة مصابين […]

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