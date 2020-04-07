عبد المهدي يعلن تخصيص 600 مليار دينار لعشرة ملايين مواطن خلال الشهرين المقبلين

2020/04/07 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

قرارات الاجتماع الثالث للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

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عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعها الثالث اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ، لمناقشة القضا

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تدعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده بمبنى وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن، "ندعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النه

بغداد اليوم- بغداد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، إنها تراقب ما أسمتها بـ ’’تحركات إيران في العراق’’ رغم أزمة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، ف

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