2020/04/07 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرارات الاجتماع الثالث للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية••••••••••

عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعها الثالث اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ، لمناقشة القضايا الهامة المعدّة لجدول الأعمال، وفي مقدمتها الوضع الصحي وجهود مكافحة جائحة كورونا ومعالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسَبة ، ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ، وبحث موضوع اعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج الذين يواجهون ظروفا صعبة وايجاد اماكن مناسبة لإستقبالهم في ضوء المقترحات المقدّمة بهذا الخصوص .

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود والاجراءات الصحية وبروح التضامن والتكافل بين المواطنين ، وقال ان للعراقيين العالقين في الخارج حقا علينا في إعادتهم ونطمئنهم الى حرصنا وجدية اجراءاتنا ، ووجه سيادته بإجراء مراجعة لتسريع تلبية المطالب ووضع افضل الحلول والبت فيها في اجتماع خاص يعقد يوم غد برئاسته .

واشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود وزارة الصحة ولجنة الأمر الديواني ذات الصلة وبمبادرات التكافل الاجتماعي وتبرعات رجال الأعمال وبالدور المسؤول لوسائل الإعلام العراقية .

وقرر رئيس مجلس الوزراء وضع مرتبه الشهري تحت تصرف صندوق دعم التكافل الاجتماعي الخيري ، داعيا المسؤولين والميسورين للتبرع ولدعم الجهد الوطني والصحي والاجتماعي .

وقررت اللجنة العليا تخصيص مبلغ ٦٠٠ مليار دينار للشهرين المقبلين تشمل نحو عشرة ملايين مواطن أو ميلوني رب اسرة ، وتلقي المعلومات من المستحقين عبر تطبيق الهواتف الشخصية وبطريقة ميسّرة .

وتقرر خلال الاجتماع تمديد حظر التجوال الى يوم السبت 18-4 -2020، ومتابعة المعطيات الصحية الجديدة خلال هذا الاسبوع .

وعرض السادة الوزراء نتائج عمل اللجان الخاصة بتوفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الخاص والعوائل المحتاجة وآليات الصرف .

واستعرضت اللجنة قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم والمتعلقة بتأجيل استيفاء اقساط القطاع الخاص للمصارف واجور الاراضي والخدمات والحصة التموينية للاشهر الثلاثة المقبلة.

وستعلن اللجنة العليا تفاصيل اخرى لمقرراتها في مختلف القضايا الصحية والاقتصادية .

بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تدعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده بمبنى وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن، "ندعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النه

بغداد اليوم- بغداد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء (7 نيسان 2020)، إنها تراقب ما أسمتها بـ ’’تحركات إيران في العراق’’ رغم أزمة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قرارات الاجتماع الثالث للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قرارات الاجتماع الثالث للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).