اللجنة العليا للصحة تقرر تقديم الدعم المالي للعوائل المتضررة من حظر التجوال وتسهيل عودة العراقيين العالقين في الخارج

2020/04/07 | 23:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تقديم الدعم المالي للعوائل المتضررة من حظر التجوال، وتسهيل عودة العراقيين العالقين في الخارج وتوفير اماكن للحجر الصحي .

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