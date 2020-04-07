الحلبوسي يترأس اجتماعا لقيادة تحالف القوى بشأن تشكيل الحكومة

2020/04/07 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

قرارات الاجتماع الثالث للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

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عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعها الثالث اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ، لمناقشة القضا

بغداد اليوم - متابعة

أكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تدعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النهوض ببلاده.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقده بمبنى وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن، "ندعم أي رئيس وزراء عراقي يريد النه

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