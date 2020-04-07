2020/04/07 | 23:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء عادل عبد المهدي: نرجو من جميع الجهات مشاورة اللجنة العليا قبل اتخاذ القرارات .

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