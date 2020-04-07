5 أسباب “تنقض” امكانية استعانة المحكمة الاتحادية “بالاعضاء الاحتياط” لإكمال “نصابها المختل”

2020/04/07 | 23:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضح عضو محكمة التمييز الاتحادية حسن فؤاد، إيضاحًا واسعا بشأن نصاب المحكمة الاتحادية “المختل” فيما قدم 5 أسباب تجعل فكرة الاستعاضة بالاعضاء الاحتياط “غير ممكنة” بعد سحب تكليف القاضي المتقاعد محمد الكبيسي.وكتب فؤاد في إيضاح حصلت عليه “يس عراق”، وجاء في نصه: أصـدرت المـحكمة الاتـحاديـة الـعليا الـكتاب المـرقـم ٢٢/ ت.ق/ ٢٠٢٠ […]

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