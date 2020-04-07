فيروس كورونا يتسبب بأكثر من 80 ألف وفاة في العالم  

2020/04/07 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر انتشار فيروس كورونا المستجد عن وفاة ما لا يقل عن 80 ألفا و142 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس حتى مساء الثلاثاء، استناداً إلى مصادر رسمية.وتم تشخيص أكثر من مليون و397 ألف إصابة في 192 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسمية، منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19.

غير أن هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقية، لأن عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

ومن أصل هذه الإصابات، شفي 257100 شخص على الأقل حتّى الثلاثاء.

وتوفي منذ حصيلة مساء الاثنين، 6959 شخصا وتأكدت إصابة 86374 آخرين.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في 24 ساعة، هي الولايات المتحدة مع 1632 حالة وفاة جديدة، وفرنسا (1417 حالة وفاة بعد إضافة حصيلة وفيات دور رعاية المسنين) والمملكة المتحدة (786 حالة وفاة).

وإيطاليا التي سجلت أول إصابة في أواخر فبراير، أحصت في المجمل 17127 حالة وفاة من أصل 135586 إصابة.



وتم الإعلان عن 604 حالات وفاة و3039 إصابة جديدة يوم الثلاثاء.



وشفي 24392 شخصا وفق السلطات الإيطالية.

والدول الأكثر تضررًا بعد إيطاليا، هي إسبانيا حيث توفي 13798 شخصا من أصل 140510 إصابات، ثم الولايات المتحدة مع 12021 وفاة من أصل 383256 إصابة، وفرنسا مع 10328 وفاة من أصل 109069 إصابة، والمملكة المتحدة مع 6159 وفاة من أصل 55242 إصابات.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في الصين القارية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو)، البلد الذي ظهر فيه الوباء للمرة الأولى في نهاية ديسمبر، 81740 إصابة (32 إصابة جديدة بين الاثنين والثلاثاء) من بينها 3331 وفاة، فيما شفي 77167 شخصا.



وللمرة الأولى لم تسجل الصين، الثلاثاء، أي وفاة بكوفيد-19.

وباتت الولايات المتحدة تُسجل أعلى حصيلة تراكمية للإصابات بحسب الأرقام الرسمية.

ومنذ الساعة السابعة من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش، أعلنت ملاوي ومدغشقر وبنين عن أولى حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس على أراضيها، كما أعلنت ساو تومي وبرينسيب عن أولى الإصابات.

وبلغت الحصيلة الثلاثاء الساعة 19,00 ت غ 57351 وفاة من أصل 735781 إصابة في أوروبا، و12419 وفاة من أصل 401067 إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و4332 وفاة من أصل 123742 إصابة في آسيا، و4091 وفاة من أصل 83033 إصابة في الشرق الأوسط، و1373 وفاة من أصل 36317 إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و522 وفاة من أصل 10247 إصابة في إفريقيا و54 وفاة من أصل 6997 إصابة في أوقيانيا.

وأُعِدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.

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