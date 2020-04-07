تحديات النازحين في زمن الكورونا

2020/04/07 | 23:59 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روناك سليمان لا يخفى على أحد، مرور ما يقارب ست سنوات على نزوح أهالي شنكال إلى مخيمات النازحين في إقليم كردستان، بعد اجتياح تنظيم داعش لمناطقهم وارتكاب أبشع الجرائم من سبي واغتصاب وتهجير وتحطيم القرى والبيوت، سنوات مضت والحكومة العراقية لم تلتفت لهذه الشريحة المهمشة منذ تأسيس الدولة العراقية، ولم تعتبر يوما بأن الديانة الايزيدية …

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