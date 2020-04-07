تمديد تعطيل الدوام الرسمي في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية

2020/04/07 | 23:59 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي تمديد تعطيل الدوام الرسمي بحسب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق و المعنية بمتابعة التطورات الصحية بفايروس كورونا .حيث قررت اللجنة المشكلة للنظر في مستجدات فايروس كورونا في العراق وكشف طبيعة المستلزمات والاجراءات اللازمة للوقاية من الاصابة تمديد العطلة في المؤسسات التعليمية والجامعات والكليات والمعاهد …

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