الحشد الشعبي يطبق اجراء حظر التجوال و حملات التعفير في الانبار

2020/04/08 | 00:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الحشد الشعبي في تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي في الانبار، فيما واصل حملاته لتعفير المناطق وتعقيمها.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان فوج الفلوجة الثالث بالحشد ضمن قاطع النساف وبمشاركة مديرية الدفاع المدني قام بتعفير القاطع بالكامل.وأضاف أن قوات الحشد في المدينة ساهمت بتطبيق قرار الحظر للحفاظ على حياة المواطنين

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