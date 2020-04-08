الحشد الشعبي يقتل “داعشي” ويصيب آخر غرب الانبار

2020/04/08 | 00:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، من قتل عنصر بتنظيم “داعش” الإرهابي واصابة آخر في منطقة شرق عكاشات غرب الانبار.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى ، إنه “بكمين محكم من قبل لواء 17 التابع للقيادة تمكنوا من افشال زرع عبوات ناسفة من قبل عدد من

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