عبد المهدي يتوقع أسبوعاً صعباً لمحاربة كورونا في العراق

2020/04/08 | 00:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء أسبوعاً مقبلاً صعباً في العراق والعالم لمحاربة فيروس كورونا.

وقال عبد المهدي في كلمة خلال ترؤسه اجتماعاً افتراضيا للجنة العليا للصحة والسلامة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، إن أعداد الإصابات بالفيروس في العراق مقبولة قياساً بالدول الأخرى.

وأضاف أن بعض المحافظات سجلت أرقام إصابات عالية لكنها تبقى مقبولة مقارنة بالأرقام المسجلة في بقية بلدان العالم، مشيرا إلى أن العراق يواجه الأزمة بكفاءة جيدة رغم وجود الثغرات.

ودعا عبد المهدي، الجهات المسؤولة كافة، إلى استشارة اللجنة العليا وخلية الأزمة قبل اتخاذ القرارات الأحادية بشأن ملف مكافحة فيروس كورونا تجنباً للتضارب.

وقال عبد المهدي إنه يتنازل عن راتبه لغاية انتهاء أزمة كورونا لصالح الصندوق الخاص لدعم العائلات المحتاجة.

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