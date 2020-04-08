القدو يبين لـ”العهد نيوز” حقيقة طلب رئيس الجمهورية من الزرفي اعتذاره من التكليف

2020/04/08 | 00:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين عضو مجلس النواب حنين القدو، حقيقة تقديم طلب من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح الى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من اجل تقديم اعتذاره من التكليف.وقال القدو في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، انه “بعد رفض اغلب الكتل السياسية لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي حدثت اشكالات حقيقية فيما يتعلق بموضوع تكليفه اضافة الى […]

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