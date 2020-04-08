قرارات الاجتماع الثالث للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

2020/04/08 | 00:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعها الثالث اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ، لمناقشة القضايا الهامة المعدّة لجدول الأعمال، وفي مقدمتها الوضع الصحي وجهود مكافحة جائحة كورونا ومعالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسَبة ، ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق وأسعار …

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