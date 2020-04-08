2020/04/08 | 00:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مدينة الطب في بغداد، الثلاثاء، عن شفاء ست حالات مصابة بكورونا.وقالت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في المدينة انه “ست حالات مصابة بكورونا تماثلت الى الشفاء بعد ان اثبتت الفحوصات المختبرية والسريرية التي ظهرت الان ذلك”.واضافت ان “عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء التام اليوم عشرة حالات”، مشيرة الى انه “بذلك يصبح مجموع الحالات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء ٦ حالات مصابة بكورونا في مدينة الطب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء ٦ حالات مصابة بكورونا في مدينة الطب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).